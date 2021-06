Zum dritten Mal in Folge hat die BrokerTech-Plattform mobilversichert in Kooperation mit AssCompact eine Maklerbefragung rund um die Digitalisierung durchgeführt. Demnach wollen rund 70% der Befragten innerhalb der nächsten zwei Jahre bei Organisation und Verwaltung zu den digital Fortgeschrittenen zählen. Versicherungsmakler wollen in den kommenden zwei Jahren in die digitale Königsklasse aufsteigen, und zwar sowohl im Backoffice als auch bei Vertrieb und Kundenbetreuung. Das ist das Ergebnis einer ...

