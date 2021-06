Die Apple-Aktie konnte sich im laufenden Jahr alles andere als berauschend entwickeln. Doch das könnte sich mit dem neuen iPhone ändern. Also soll man nun einsteigen? Das Analysehaus Bernstein rät Investoren noch zu warten. Die Aktie könnte in den kommenden Wochen noch etwas günstiger werden.Apple stellt seine neuen iPhone-Modelle in der Regel im Herbst vor, und die Aktie ist historisch gesehen bis zu diesem Ereignis gestiegen, so die Firma. Die Aktien sind in diesem Jahr leicht zurückgegangen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...