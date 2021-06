Über einen neuen Service können Publisher mit Links zu Shopify-Produkten Geld verdienen. Shopify will damit eine Alternative zu Amazon bieten. Shopify startet einen neuen Affiliate Service. Wie The Information von Insidern erfahren hat, sollen Publisher darüber Provisionen für Links zu Händlern aus dem Shopify-Netzwerk bekommen. Buzzfeed ist demnach einer der ersten Partner. Alternative zu E-Commerce-Riesen Shopify will Verlagen und Einzelhändlern, die an Affiliate-Marketing interessiert sind, eine Alternative zu Amazon oder Walmart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...