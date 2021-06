DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger hebt Jahresprognose für Geschäftsjahr 2021 an



Lübeck, 21. Juni 2021 Auf Basis eines die Erwartungen übertreffenden Auftragseingangs während der ersten Monate des Jahres und einer auch für den weiteren Jahresverlauf erwarteten guten Geschäftsentwicklung erhöht Dräger seine Prognose für das Gesamtjahr 2021. Für den Dräger-Konzern geht die Unternehmensleitung nach dem Rekordjahr 2020 für das laufende Geschäftsjahr nunmehr von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von nur noch zwischen -2 und -6 Prozent aus; aktuell entspräche dies einem nominalen Umsatzrückgang von rund -3 bis -7 Prozent (bisherige Prognose: währungsbereinigter Umsatzrückgang von zwischen -7 und -11 Prozent). Aufgrund der höheren Umsatzerwartung, der damit einhergehenden Skaleneffekte und des erwarteten Produktmixes wird zudem die Ergebnisprognose angehoben. Die EBIT-Marge wird nunmehr zwischen 8 bis 11 Prozent erwartet (bisherige Prognose: 5 bis 8 Prozent). Die stärkere Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ist vor allem auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen. Die Nachfrageentwicklung ist besser als erwartet, da der Bedarf an Produkten zur Behandlung an COVID-19 erkrankter Patienten länger anhält als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass sich die pandemiebedingte Nachfrage im laufenden Jahr weiter normalisieren wird und rechnet nicht mit einer vergleichbaren Nachfrage im kommenden Geschäftsjahr. Die Ergebnisprognose unterliegt der Annahme unveränderter Wechselkurse. Aufgrund der Pandemie steht die Prognose weiter unter größerer Unsicherheit als üblich. Zugrunde gelegt werden insbesondere funktionierende Lieferketten. Die vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal und dem ersten Halbjahr 2021 gibt Dräger Mitte Juli bekannt. Drägerwerk AG & Co. KGaA

