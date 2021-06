Jim Cramer, bekannt durch den Fernsehsender CNBC, hat die meisten seiner Bitcoin-Bestände veräußert. Ein Grund: Die jüngste Razzia auf Krypto-Mining durch die chinesische Regierung und die Rolle von Bitcoin in einigen Ransomware-Attacken."Ich habe fast alle meine Bitcoin verkauft. Ich brauche es nicht," sagte Cramer auf "Squawk on the Street," mehr als zwei Monate, nachdem er zum ersten Mal angedeutet, dass er seine Position getrimmt und eine Haushypothek mit diesen Gewinnen abbezahlt hat. Der Preis ...

