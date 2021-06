The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.06.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2021



ISIN Name

CA69938L1058 PARCELPAL TECHN.INC. O.N.

CA68702W1077 ORO X MINING CORP.

GB00BYT18414 CARDTRONICS -,01

SE0002392886 PARANS SOLAR LIGHTING AB

XS1055037177 CREDIT AGRI. 14/UND.

