Der nachbörsliche Handel hat es heute in sich. Zunächst wurde bekannt, dass Varta einen Auftrag von Porsche erhalten hat, jetzt meldet der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk, dass der Konzern die Prognose für das laufende Jahr anhebt. Die Aktie springt auf Tradegate aus der Verlust- in die Gewinnzone.Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk stellt seinen Aktionären für 2021 nach bislang guten Geschäften einen geringeren Umsatzrückgang in Aussicht als bisher befürchtet. ...

