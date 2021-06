Durch den Wechsel von On-Premise zu AWS kann sich BFC ganz auf die Servicebereitstellung konzentrieren, anstatt die IT zu verwalten

LONDON, June 21, 2021(NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat bekanntgeben, dass die BFC Group Holdings (BFC), der führende Anbieter für Geldtransfers und Währungsumtausch im Königreich Bahrain, seine Kernanwendung sowie unterstützende Systeme auf Amazon Web Services (AWS) umstellt. Die Migration bietet BFC eine robuste Plattform, sodass sich das Unternehmen auf die Bereitstellung nahtloser Finanzdienstleistungen für seine Kunden konzentrieren kann, ohne dafür die komplexe Verwaltung und Wartung eines riesigen Rechenzentrums stemmen zu müssen.



Rackspace Technology hat BFC dabei geholfen, seine Kernanwendung sowie unterstützende Systeme in die AWS Public Cloud zu migrieren, und stellt parallel Verwaltungs- und Beratungsservices bereit.

Seit der Installation seiner ersten Server vor 40 Jahren setzt BFC auf Technologie, um seinen Wettbewerbsvorteil auf den regionalen Märkten für Geldtransfers und Währungsumtausch zu wahren. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr Server, sodass vollwertige, unternehmenskritische Rechenzentren entstanden, die die Expansion des Unternehmens auf 46.000 auszahlende Stellen in über 30 Ländern weltweit sowie in jüngster Zeit auch die wachsenden Online-Aktivitäten des Unternehmens unterstützen.

Doch in Erwartung einer Verlagerung weg von stationären Filialen hin zu einer stärkeren Digitalisierung hat BFC eine Modernisierung seiner Kerngeschäftsanwendung in Angriff genommen.

"Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Smartphones und Computern entwickelt sich unser Geschäft von traditionellen stationären Filialen hin zu einem digitalen Modell. Seit der COVID-19-Pandemie treiben wir die Digitalisierung entschiedener voran und modernisieren unsere Kernanwendung, damit sie sowohl eine digitale als auch eine physische Präsenz unterstützt. Das wird dazu beitragen, digitale Innovationen zu beschleunigen", so Ebrahim Nonoo, Managing Director und CEO der BFC Group Holding Company.

"Wir haben uns für Rackspace Technology entschieden, weil es Unternehmen wie unserem eine solide technologische Grundlage bietet, mit der wir unsere Geschäftsziele erreichen können", fügt Nonoo hinzu.

"Für moderne Unternehmen führt kein Weg an einer digitalen Transformation vorbei. Durch Nutzung unserer globalen Expertise und Technologie konnte BFC seine Position als führender Geldtransferservice in der Region behaupten und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern. Die Skalierbarkeit der Public Cloud bedeutet, dass BFC problemlos grenzübergreifend expandieren und dabei unabhängig vom jeweiligen Land ein einheitliches Serviceniveau bieten kann", so George Pawlyszyn, General Manager, Middle East and Africa, Rackspace Technology.

Noch bevor die Migration vollständig abgeschlossen war, verzeichnete BFC unmittelbare Verbesserungen bei kritischen Leistungskennzahlen wie Transaktionen pro Sekunde (TPS) und Kundenerlebnis. Die Ausfallsicherheit des Systems hat sich verbessert, und die Verfügbarkeit ist im Vergleich zu 99,95 % bei der On-Premise-Umgebung auf 99,99 % gestiegen.

Durch die strategische Migration entfallen zudem die Kosten und der Aufwand für die Verwaltung interner Rechenzentren, sodass BFC mehr Ressourcen in Innovationen und Serviceverbesserungen stecken kann.

"Im Zuge der Modernisierung unserer Anwendung war unsere On-Premise-Umgebung kaum noch in der Lage, die erforderliche Performance zu liefern", so Ali Fakhreddine, CIO bei BFC. "Wir wollten nicht in einen Ausbau der Infrastruktur - und alles, was damit verbunden ist - investieren, weil wir wissen, dass das nicht der Weg der Zukunft ist. Daher haben wir unsere Pläne für den Wechsel in die Cloud vorangetrieben."

