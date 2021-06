Brains Bioceutical Corp. ("Brains" oder das "Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass eine Kapitalbeschaffung unter Beteiligung von DSM Venturing und bestehenden Brains-Aktionären in Höhe von 31,9 Millionen US-Dollar zum Abschluss gebracht wurde. DSM Venturing, der Hauptinvestor in dieser Runde, ist der Risikokapitalgeschäftsbereich von Royal DSM ("DSM"), einem weltweit tätigen zweckgerichteten wissenschaftsorientierten Unternehmen mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Ernährung und nachhaltiger Lebensweise. Diese richtungweisende Investition und strategische Transaktion festigt die Position von Brains als eines der führenden Pharmaunternehmen im Cannabinoid- bzw. CBD-Sektor. Del Morgan Co. agierte als Finanzagent bezüglich der Kapitalbeschaffung.

"Der Abschluss der Kapitalbeschaffung markiert einen spannenden Meilenstein für das Team von Brains. Mit dem Vertrauen von DSM in dieser nächsten Runde wird die strategische Position von Brains innerhalb der Pharmabranche untermauert", sagte Rick Brar, CEO und Chairman von Brains. "Die zunehmende Nachfrage nach isolierten CBD-aktiven Pharmaingredienzien (API) steigt in der Pharma- und Nutrazeutikbranche weiter an. Unser Team setzt sich unermüdlich dafür ein, Brains als Marktführer in der CBD-Branche zu positionieren. Unsere Lizenzenreihe hat Brains eine rapide Aufskalierung in dieser Branche ermöglicht", so Brar weiter.

Pieter Wolters, Managing Director bei DSM Venturing, kommentierte: "Der CBD-Markt wächst sehr schnell, insbesondere aufgrund der immer stärkeren Evidenz, die das Potenzial von CBD-APIs in diversen Therapiebereichen demonstriert. Darüber hinaus wenden sich die Verbraucher zunehmend CBD-Produkten zu, um Gesundheitsprobleme in Angriff zu nehmen. Die beispiellose Expertise und Herstellungsfähigkeiten von Brains im Bereich CBD machen diese Partnerschaft mit DSM und dessen einzigartigen wissenschaftlichen und Marketing-Fähigkeiten im Pharmasektor zur idealen Strategie für Akteure diesem Bereich, die das Potenzial von CBD für eine Arzneimittelentwicklung im Frühstadium erschließen möchten."

Brains ist eines von wenigen Unternehmen in der ganzen Welt, das CBD als API für pharmazeutische Anwendungen, Forschung, Entwicklung und klinische Studien produziert. Es ist außerdem einer von sehr wenigen Herstellern in der kommerziellen Produktion in Europa mit EU-GMDP-Zertifizierung, der CBD-APIs für die Anwendung in der Human- und Veterinärmedizin innerhalb einer MHRA-lizenzierten Anlage produziert. Das CBD-API von Brains sein Hauptangebot auf dem Markt enthält 99,7 Prozent CBD und kein Tetrahydrocannabinol (THC).

Die von Brains in der Entwicklung von reinem, natürlichem CBD erzielten Fortschritte kommen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und dem Gesundheitswesen auf globaler Ebene zugute. Das von Brains produzierte rein pflanzliche CBD-API wurde vom INRS Laboratory, einer Anlage der World Anti-Doping Agency (WADA), erfolgreich getestet. In den Untersuchungsberichten wurde bestätigt, dass das CBD-API von Brains frei von THC, Pestiziden und anderen von der WADA aufgelisteten verbotenen Stoffen ist. Brains ist das branchenweit erste Unternehmen seiner Art, das eine derartige Bestätigung von einem WADA-akkreditierten Labor über die Reinheit seines CBD und das Nichtvorhandensein verbotener Substanzen erhalten hat. Die WADA hat CBD aus der Liste verbotener Substanzen gestrichen. Alle in Großbritannien durchgeführten Geschäftstätigkeiten des Unternehmens sind konform mit britischem Recht und unterliegen regelmäßigen Routineinspektionen durch britische Behörden.

Des Weiteren hat Brains seine unter der Marke "Brains Pure" vermarkteten nutrazeutischen CBD-Produkte in marktführenden Gesundheits- und Wellness-Geschäften sowie Apothekenketten in Großbritannien auf den Markt gebracht. Alle Brains-Produkte der Marke Brains oder White-Label einschließlich einer Partnerschaft mit einem führenden britischen Vitaminanbieter, tragen das Markenzeichen Brains Inside, ein Gütesiegel für Qualität. Brains ist zudem in einer guten Position, die strengen Novel-Foods-Anforderungen der britischen Food Standards Association (FSA) und der European Food Safety Authority (EFSA) für CBD-Produkte zu erfüllen. Durch die Partnerschaft von Brains mit DSM Venturing kommt das Unternehmen auch in den Genuss der strategischen Partnerschaften, die DSM seit seiner Erstgründung im Jahr 1902 aufgebaut hat.

ÜBER BRAINS BIOCEUTICAL CORP.

Brains Bioceutical Corp. ist ein führendes Unternehmen in der EU-GMP-zertifizierten Herstellung aktiver Pharmaingredienzien (API) aus natürlichen Quellen für die Pharma- und Nutrazeutikbranche. Brains Bioceutical ist einer der wenigen Hersteller aktiver Cannabinoid-Pharmaingredienzien aus natürlichen pflanzlichen Quellen mit kommerzieller Produktion und beteiligt sich an akademischen und klinischen Studien in der ganzen Welt. Das Managementteam von Brains besteht aus Führungskräften mit einer seltenen Erfahrungskombination in den Bereichen Pharmaka und Verbraucherprodukte, die hochrangige und andere Positionen bei Unternehmen wie GW Pharma, Merck, Danone, Earthbound Farms, International Herbs, Cascadia Specialties und The Royal Navy bekleidet haben. BSPG Laboratories, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Brains in Großbritannien, ist eines von ganz wenigen Unternehmen mit der kommerziellen Kapazität und EU-GMDP-Zertifizierung für die Herstellung von CBD-APIs.

Über DSM Venturing

DSM Venturing ist der Risikokapitalgeschäftsbereich von Royal DSM einem weltweit tätigen, zweckgerichteten, wissenschaftsorientierten Unternehmen mit Schwerpunkt auf Ernährung, Gesundheit und nachhaltiger Lebensweise. DSM ist bestrebt, allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit seinen Produkten und Lösungen will DSM einige der weltweit größten Herausforderungen in Angriff nehmen und gleichzeitig wirtschaftlichen, umweltbezogenen und gesellschaftlichen Wert für alle Beteiligten schaffen Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesellschaft als Ganze. DSM bietet innovative Lösungen für die Ernährung von Mensch und Tier, Körperpflege und Aromastoffe, Medizingeräte, grüne Produkte und Anwendungen sowie neue Mobilität und Konnektivität. DSM und seine verbundenen Unternehmen erzielen jährlich Umsatzerlöse von rund 10 Milliarden Euro und beschäftigen ca. 23.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen besteht seit 1902 und seine Aktien sind an der Euronext Amsterdam notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dsm.com/venturing.

WARNHINWEIS:

Diese Pressemitteilung enthält sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen ("zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. In vielen, aber nicht in allen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "voraussichtlich", "schätzen", "beabsichtigen", "davon ausgehen" oder "nicht davon ausgehen", "überzeugt sein" oder Abwandlungen derartiger Wörter oder Formulierungen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen, Ereignisse eintreten oder Ergebnisse erzielt werden "könnten", "würden", "dürften" oder "sollten". Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Datum dieser Pressemitteilung basieren. Jegliche Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Voraussagen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen betreffen, sind keine Aussagen zu historischen Tatsachen und können daher zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren in Verbindung mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Auch wenn das Unternehmen der Auffassung ist, dass die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung herangezogenen Annahmen und Faktoren begründet sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse maßgeblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, später eingetretene Ereignisse oder sonstige Faktoren zu berücksichtigen, es sei denn dies ist durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Contacts:

Ricky Brar

Brains Bioceutical Corp.

Vancouver, BC, Kanada

1-855-927-2476 BrainsBio.com

info@brainsbio.com