Dank des ultrakleinen HSNT-8(2030)-Gehäuses und einer Vielzahl von Diagnosefunktionen verbessert das neue Produkt die Sicherheit und erlaubt besonders kompakte Steuergeräte

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden "ABLIC") hat heute die High-Side-Schalter der Serie S-19682/3 für den Einsatz in der Automobilbereich vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210621005248/de/

The S-19682/3 Series, the Industry's Smallest (*1) High-side Switch with Camera/Antenna Connection Diagnosis for Automotive Use (Graphic: Business Wire)