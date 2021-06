Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Beide Kopfhörer verfügen über eine intelligente App-Steuerung mit anpassbarem Equalizer, Touch-Bedienelementen und aptX Adaptive Audio-Dekodierung, wobei der Air+ auch mit kabellosem Laden und In-Ear-Erkennung ausgestattet istKlicken Sie, um mehr Details zu sehen: https://bit.ly/2QJKjkTDer Experte für Unterhaltungselektronik, Tronsmart, der heute seinen 8. Geburtstag feiert, freut sich, die Ankunft seiner Apollo Air und Apollo Air+ TrueWireless Stereo Plus Hybrid ANC-Kopfhörer bekannt zu geben. Beide Kopfhörer sind mit dem branchenführenden Qualcomm QCC3046 Chip ausgestattet und bieten eine aktive hybride Geräuschunterdrückung mit 35 dB bei voller Frequenz. Um den Geburtstag von Tronsmart zu feiern, verlost das Unternehmen außerdem eine Reihe von Preisen, darunter als Hauptpreis eine Geschenk-Tech-Box im Wert von über 500 US-Dollar sowie weitere Preise wie diese Kopfhörer und Rabatte hier (https://bit.ly/3wMpvsy).Die neuen Apollo-Kopfhörer verfügen beide über eine hybride ANC-Geräuschunterdrückung, die bis zu 35 dB in tiefen, mittleren und hohen Frequenzen eliminiert. Es stehen drei ANC-Modi zur Verfügung: cVc 8.0 Geräuschunterdrückung, die es dem Nutzer ermöglicht, sich auf seine Musik zu konzentrieren, ANC off, so dass der Nutzer der Musik lauschen kann, ohne komplett isoliert zu sein, da die Kopfhörer lediglich Geräusche blockieren, und Ambient-Modus, der die Umgebungsgeräusche im Freien verstärkt und somit die ideale Einstellung für das Radfahren oder Laufen ist, während man sicher und aufmerksam bleibt.Die Kopfhörer sind mit sechs Mikrofonen ausgestattet, darunter zwei Feedforward-, zwei Feedback- und zwei Talk-Mikrofone, die für eine außergewöhnliche 360°-Geräuschunterdrückung sorgen. Das Rückkopplungsmikrofon reduziert Geräusche in einem engen Frequenzbereich und das Vorwärtsmikrofon reduziert Geräusche in einem breiteren Frequenzbereich.Der Qualcomm-Flaggschiff-Chip QCC3046 mit aptX-Audiodekodierung ermöglicht eine schnellere Übertragung und eine geringere Latenz, während die fortschrittliche synchrone Übertragungstechnologie TWS+ sich von den meisten Kopfhörern auf dem Markt unterscheidet. Bei anderen Wettbewerbsprodukten empfängt der Haupt-Kopfhörer das Signal vom Mobiltelefon zuerst und überträgt es dann vom Haupt-Kopfhörer auf den anderen Kopfhörer, was zu einer Verzögerung des Tons führt. Mit TWS+ empfangen beide Kopfhörer das Signal vom Telefon gleichzeitig, so dass es keine Latenz zwischen beiden Kopfhörern gibt. Die Qualcomm® aptX-Technologie ist ein weiteres Merkmal beider Kopfhörer und aptX Adaptive für Apollo Air+ und liefert hochauflösenden, unterbrechungsfreien Klang.Beide Kopfhörer verfügen über die neueste Bluetooth 5.2-Technologie für eine schnellere Signalübertragung und nahtloses Musikstreaming. Maßgeschneiderte Graphene-Treiber sorgen für eine exzellente Klangqualität, und die IP45-Zertifizierung stellt sicher, dass beide Modelle auch bei Regen, Schweiß und Staub Musik wiedergeben.Ein großes Feature dieser beiden Kopfhörer ist die intelligente App-Steuerung, bei der der Benutzer die Möglichkeit hat, den Equalizer mit der zugehörigen Tronsmart App an seine speziellen Anforderungen anzupassen. Zusätzliche Funktionen in der App ermöglichen es dem Benutzer, die Touch-Bedienelemente auf den Kopfhörern an seine Bedürfnisse anzupassen.Apollo Air+ ZusatzfunktionenDer Tronsmart Apollo Air+ hat einige zusätzliche Tricks in petto. Neben den oben genannten fantastischen Funktionen pausieren die Air+ auch die Musik, wenn sie aus dem Ohr genommen werden, dank der sofortigen In-Ear-Erkennung, was die Verwendung unterwegs oder im Büro extrem bequem macht. Der Apollo Air+ kann auch kabellos auf kompatiblen Ladepads aufgeladen werden, was es noch einfacher macht, sicherzustellen, dass ihnen nie der Akku ausgeht.APOLLO AIR APOLLO AIR35dB Vollfrequenz-Hybrid-Aktivgeräuschunterdrü 35dB Vollfrequenz-Hybrid-Aktivgeräuschunterdrückung. ckung.Branchenführender Qualcomm QCC3046 Chip. Branchenführender Qualcomm QCC3046 Chip.Hochwertige Qualcomm® Hochwertige Qualcomm® aptX und aptXaptX-Audio-Dekodierung. Adaptive Audio-DekodierungAngepasster Graphen-Treiber für bessere Angepasster Graphen-Treiber für bessereKlangqualität. Klangqualität.Drei Schaltmodi, die für unterschiedliche Drei Schaltmodi, die für unterschiedlicheNutzungsszenarien ausgelegt sind. Nutzungsszenarien ausgelegt sind.Sechs Mikrofone mit cVc 8.0-Technologie für Sechs Mikrofone mit cVc 8.0-Technologie fürkristallklare Gespräche. kristallklare Gespräche.TWS+ binaural-synchrone Übertragungstechnik. TWS+ binaural-synchrone Übertragungstechnik.Bluetooth 5.2. Bluetooth 5.2.Intelligente APP-Steuerung zur Intelligente APP-Steuerung zurPersonalisierung von Equaliser und Personalisierung von Equaliser undTouch-Bedienelementen Touch-BedienelementenBequemes kabelloses LadenIn-Ear-ErkennungsfunktionInformationen zu Tronsmart:Gegründet im Jahr 2013, feiert es im Juni sein 8. Jubiläum. Tronsmart ist eine Tech-Marke, die erstklassiges Tech-Zubehör entwirft und herstellt, das von Qualcomm, Forbes, Yahoo und vielen anderen großen Unternehmen und Medien empfohlen wurde. Außerdem hat es 2018 Luis Suarez als offiziellen Botschafter verpflichtet. Das Unternehmen hat schnell expandiert und verkauft seine Produkte in über 70 Ländern in vielen Regionen, darunter Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien, und hat über 40 Patente, die seine SoundPulse® (https://www.tronsmart.com/sound-pulse.htm) Technologie einschließen. Der Kernwert von Tronsmart ist es, das Leben einfacher zu machen, indem wir unseren Kunden Hightech-, Qualitäts- und Hochleistungsprodukte anbieten.