Tradingchance DAX Long

Anzeige / Werbung Einige Wochentage sind signifikant stärker, als andere Der Faktor Zeit ist im Trading für mich der am meisten unterschätzte Aspekt. Je länger ich aktiv bin, desto mehr ist für mich die Relevanz des "Wann" bedeutend. Das gilt im längerfristigen Bereich, wie auch im kurzfristigen. Aktive Trader haben einen Vorteil, wenn sie Dienstag und Mittwoch die Longseite wiederholt präferieren. Natürlich funktioniert das nicht jede Woche. Es geht um einen dauerhaften, stabilen Vorteil, wie ihn eine Versicherung oder ein Casino haben. Die folgende Grafik illustriert, was wir bereits einmal in einer vorangegangenen Kolumne behandelt hatten: Die Stärke von Dienstag und Mittwoch im unterwöchigen Verlauf des DAX. Umsetzbar ist dieser System-Trade unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Enthaltene Werte: DE0008469008

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )