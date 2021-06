Gefälschte Waren aus China sind ein Problem für Unternehmen, auch auf dem chinesischen Markt. Wer dort aber mitmischen will, kommt um die Plattformen nicht herum. Was tun Wechat, Alibaba und Co. gegen Plagiate - und was können Hersteller tun? Der Handel auf großen Onlineplattformen bringt sie mit sich: die Gefahr, dass eigene Produkte kopiert, imitiert und gefälscht werden. Amazon kämpft mit diesem Problem, chinesische Handelsplattformen wie Alibaba sind jedoch ungleich stärker betroffen. Leidtragend sind dabei fast alle. Warenfälschungen schaden der Wirtschaft in Milliardenhöhe und kosten Arbeitsplätze. Zwischen 2014 und 2019 war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...