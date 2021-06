Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) beginnt mit der "grünen Wasserstoffernte". Heute der Startschuss aus Sükorea - ein weiterer H2-Erfolg in den letzten Wcohen.Nachdem das Gemeinschaftsprojekt mit Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) im Bayerischen Burghausen eine 20 MW Elektrolyseanlage errichten zu wollen den Zuschlag im Rahmen des 8 Mrd Förderpakets der Bundesregierung am 28.05. erhalten hatte. Und man sich mit der südafrikanischen Sasol Ltd (ISIN:ZAE000006896) mit einem weiteren Wasserstoffprojekt in Südafrika um eine Förderung des deutschen Multimilliarden-Förderprogramms "H2Global" bewirbt. ...

