DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Japan von Vortagsdebakel fast komplett erholt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend erholt von den Vortagesverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Rückenwind kommt von der Wall Street. Dort machten die Kurse am Montag Boden gut, weil Konjunkturoptimismus die Oberhand über Inflations- und Zinsängste gewann, zumal einige Vertreter der US-Notenbank die zuletzt falkenhafteren Töne etwas abmilderten.

Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 3,0 Prozent auf 28.845 Punkte steigt. Am Vortag war der Index allerdings auch überraschend massiv um fast 3,7 Prozent eingebrochen.

In Sydney verbessert sich der S&P/ASX-200 um 1,7 Prozent. In Seoul rückt der Kospi um 0,8 Prozent vor, getragen auch von optimistischen Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison zum zweiten Quartal. Die Börse in Schanghai liegt 0,8 Prozent im Plus, der Aktienmarkt in Hongkong hat anfängliche Verluste wettgemacht und tendiert unverändert. Dort bremsen Verluste der Technologiewerte die Erholung etwas. So geht es in Hongkong mit dem Schwergewicht Tencent um 2,3 Prozent abwärts. Alibaba sinken um 0,6 Prozent.

Gesucht sind Konjunkturzykliker, etwa Aktien der Stahlbranche. Die Aktien der südkoreanischen Branchenvertreter Posco steigen um 1,6 Prozent, Hyundai Steel gewinnen 3,9 Prozent. Der Kurs von JFE klettert in Tokio um 3,6 Prozent. Ebenfalls dort rücken Nippon Steel um 3,7 Prozent vor.

In Sydney profitieren Washington Milton Corp (+16 Prozent) vom geplanten Zusammenschluss der Investmentgesellschaft mit Wettbewerber H Soul Pattkinson (+1,6 Prozent).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.356,80 +1,68% +11,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.844,61 +2,98% +2,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.266,14 +0,78% +13,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.556,75 +0,78% +2,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.489,76 0% +4,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.107,47 -0,33% +9,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.574,69 +0,16% -3,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 % YTD EUR/USD 1,1907 -0,10% 1,1919 1,1871 -2,5% EUR/JPY 131,48 +0,01% 131,47 130,56 +4,3% EUR/GBP 0,8559 +0,09% 0,8552 0,8593 -4,2% GBP/USD 1,3912 -0,18% 1,3937 1,3814 +1,7% USD/JPY 110,43 +0,11% 110,31 109,99 +7,0% USD/KRW 1132,69 +0,04% 1132,25 1134,41 +4,3% USD/CNY 6,4645 -0,04% 6,4669 6,4690 -1,0% USD/CNH 6,4690 +0,04% 6,4662 6,4753 -0,5% USD/HKD 7,7648 -0,00% 7,7650 7,7644 +0,2% AUD/USD 0,7520 -0,27% 0,7540 0,7493 -2,4% NZD/USD 0,6978 -0,20% 0,6993 0,6955 -2,9% Bitcoin BTC/USD 32.933,26 +4,57% 31.493,28 32.905,01 +13,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,72 73,66 +0,08% 0,06 +51,9% Brent/ICE 75,14 74,90 +0,32% 0,24 +46,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.788,02 1.783,23 +0,27% +4,79 -5,8% Silber (Spot) 25,99 25,98 +0,05% +0,01 -1,5% Platin (Spot) 1.067,00 1.054,55 +1,18% +12,45 -0,3% Kupfer-Future 4,21 4,18 +0,55% +0,02 +19,3% ===

