Inchinnan, Schottland (ots/PRNewswire) - Aktualisierte Version des hochsensitiven und präzisen COVID-19 PCR-Kits berücksichtigt bekannte und zukünftige virale MutationenThermo Fisher Scientific, das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft, gab heute die Einführung eines neuen CE-IVD-gekennzeichneten COVID-19-Tests bekannt. Das TaqPath COVID-19 Fast PCR Combo Kit 2.0. erweitert das Angebot von Thermo Fisher an hochpräzisen Tests zum Nachweis aktiver SARS-CoV-2-Infektionen.Das Kit verwendet ein fortschrittliches Assay-Design, das aktuelle und neu auftretende Varianten kompensiert, indem es insgesamt acht Targets in drei genomischen Regionen des Virus verwendet. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass der Test genaue Ergebnisse liefert, auch wenn das Virus, das COVID-19 verursacht, weiter mutiert."COVID-19-Varianten können leichter übertragbar sein und möglicherweise die Wirksamkeit von Diagnostika, Impfstoffen und Therapien beeinträchtigen, wodurch die Gefahr besteht, dass die im vergangenen Jahr erzielten Fortschritte wieder zunichte gemacht werden", so Manoj Gandhi, M.D., Ph.D., Senior Medical Director, genetic sciences bei Thermo Fisher. "Wir arbeiten daran, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, sich auf die nächste Phase der Pandemie vorzubereiten, indem wir unser Testdesign gegen wahrscheinliche Mutationen zukunftssicher machen und ihnen weiterhin Vertrauen in ihre Ergebnisse geben."Der TaqPath COVID-19 Fast PCR Combo Kit 2.0 Test wertet rohen Speichel direkt mit einer Durchlaufzeit von zwei Stunden aus, um eine weit verbreitete, hochfrequente Testung zu ermöglichen. Das TaqPath COVID-19 CE-IVD RT PCR Kit der ersten Generation und das TaqPath COVID-19 Combo Kit, die jeweils ein anderes Assay-Design verwenden, erhielten im März 2020 die erste CE-IVD-Zertifizierung und Emergency Use Authorization von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).Für weitere Informationen über die TaqPath-Plattform besuchen Sie bitte: www.thermofisher.com/covid19evolvedInformationen zu Thermo Fisher ScientificThermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft mit einem Jahresumsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Unsere Mission ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ganz gleich, ob unsere Kunden die Forschung in den Biowissenschaften beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen lösen, die Diagnostik und Therapien für Patienten verbessern oder die Produktivität in ihren Laboren steigern wollen - wir sind für sie da. Unser globales Team von mehr als 80.000 Kollegen bietet eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien, Einkaufskomfort und pharmazeutischen Dienstleistungen durch unsere branchenführenden Marken, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services und Patheon. Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com.MedienkontakteMauricio MinottaLeiter für Presse Ariane LovellFinn Partnersund ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +1 760-929-2456 Tel.: +1 646-307-6317E-mail: mauricio.minotta@thermofisher.com E-mail: ariane.lovell@finnpartners.com