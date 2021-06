Operation gelungen - Patient lebt! Alles gut für die insolvente Modekette Adler? Das Logistik-Unternehmen Zeitfracht will die Aktien übernehmen. Doch anders als bei anderen Rettungs-Übernahmen sollen die Anteilsinhaber diesmal komplett leer ausgehen. Das Grundkapital wird herabgesetzt. Die Aktien der Adler Modemärkte AG crashen ins Bodenlose. Am Montag-Abend bestätigte die insolvente Adler Modemärkte AG, dass man sich "in fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem Berliner Logistik-Unternehmen Zeitfracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...