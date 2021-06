Der Goldpreis musste in der abgelaufenen Woche ordentlich Federn lassen und fiel auf ein äußerst markantes Unterstützungsniveau der letzten Monate zurück. Dort versucht sich das Edelmetall nun an einer Stabilisierung und Erholungsbewegung. Nach dem Rekordhoch bei 2.075 US-Dollar im dritten Quartal 2020 setzte ein nicht unerwarteter Abwärtstrend ein und drückte die Notierungen zeitweise in den Unterstützungsbereich um ...

