Bitcoin: Bitcoin-Absturz und jetzt?

Anzeige / Werbung Bitcoin und andere Kryptowährungen sind am Montag kräftig eingebrochen als China weitere Schritte unternahm, um das Bitcoin-Mining weiter einzuschränken. Doch der Kurseinbruch bei Bitcoin bietet auch Chancen. Bei Bitcoin geht alles etwas schneller. Die größte Kryptowährung der Welt fiel gestern fast 2.000 Dollar in nur 30 Minuten und verlor etwa 6 Prozent seines Wertes. Er rutschte kurzzeitig unter 32.000 Dollar, bevor er sich etwas erholte. Ether, der zweitwertvollste Kryptowährung, fiel unter 2.000 Dollar, was rund 7 Prozent in den letzten 32 Stunden entsprach. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Was ist passiert? Die chinesische Zentralbank erklärte, dass sie inländische Banken und die Alipay-Einheit der Ant Group angewiesen hat, keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kryptowährungshandel anzubieten. Die Notenbank sagte, dass spekulative Aktivitäten das chinesische Finanzsystem stören würden. Große Banken kündigten sofort Schritte an, um den Handel mit Kryptowährungen zu verbieten. China macht zwei Drittel der Bitcoin-Mining-Aktivitäten aus, doch China hat den Zugang zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen immer stärker abgeschottet, da es seine eigene digitale Währung der Zentralbank fördert, den digitalen Renminbi. Eine chinesische Bank hat kürzlich den digitalen Renminbi an Geldautomaten im Land verfügbar gemacht. Bitcoin bestätigt Unterstützung Das Jahreshoch des Bitcoins lag knapp oberhalb von 63.000 Dollar und wurde am 15. April erreicht. Doch seitdem ging es teilweise rasant bergab. Aktuell wird die wichtige Unterstützungszone knapp oberhalb von 30.000 Dollar getestet. Bisher verläuft der Test erfolgreich und bietet daher Chancen. Der MACD (Momentum) ist zwar noch abwärts gerichtet, konnte aber den Abwärtstrend etwas brechen. Das Chartbild bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand oberhalb von 41.000 Dollar wieder geknackt wird. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,DOGE~USD,ETH~USD,ETH~EUR

