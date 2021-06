ALLE EXPERTEN ÜBERRASCHT...: RESSOURCEN-HAMMER! Bestätigtes Goldvorkommen um 44% erhöht! Jetzt sind es über 1,5 Mio. Goldunzen im Boden!

Anzeige / Werbung

AKTIE VOR NEUEM ANSTIEG! Gigantische Bohrergebnisse von bis zu 584 g/t Gold führen zu einer massiven Anhebung der bereits bestätigten Ressource. Kursziel bald bei 2 Euro?

KAUF-ALARM bei METALSTECH - 1,39 EUR KURSZIEL!

Massive Erweiterung der bestätigen Ressource um 44% auf über 1,5 Mio. Unzen Gold

Sensationelle Bohrergebnisse mit bis zu 584g/t Gold und 333g/t Silber

Neues Bohrprogramm startet zeitnah! Enormes Potential vorhanden!

Liebe Leserinnen und Leser,

erst letzte Woche haben wir Sie schon auf das enorme Potential von MetalsTech (WKN: A2DJM2; MT1) hingewiesen. Die veröffentlichen Bohrergebnisse mit bis zu 584g / t Gold haben wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, welches Ausnahmeunternehmen wir hier entdeckt haben.

Wer von Anfang an dabei war, konnte hier in dieser kurzen Zeit schon weit über 1.000% Gewinn einfahren!!! Nach dem gigantischen Anstieg war es Zeit für eine gesunde Konsolidierung. Diese ist bereits vollständig abgeschlossen und die Aktie ist schon wieder im Hausse-Modus.

Wir sind davon überzeugt, dass die Aktie nun wieder bereit ist, die nächste Kursstufe zu erreichen. Die Aktie schiebt bereits wieder mit großen Volumen an und sollte zeitnah das aktuelle Jahreshoch von 18,7 Cent mit Schwung durchbrechen!!!

Top-Analysten halten aktuell noch immer 800% Kurssteigerung für möglich!

Erwartetes Update könnte nochmals deutlich höher gehen!!

Dem können wir uns nur anschließen, denn MetalsTech (WKN: A2DJM2; MT1) ist unserer Meinung nach immer noch einer der aussichtsreichsten Highflyer. Sie werden so schnell kein weiteres Unternehmen mit einer annähernd so niedrigen Bewertung finden.

Im Vergleich zur Peergroup ist das Unternehmen ebenfalls um viele hundert Prozent zu niedrig bewertet. So etwas kann sich aber sehr schnell ändern, daher ist es unabdingbar dass sie bereits jetzt investiert sind. Diese mögliche Performance ist so gewaltig, dass sie sich keiner entgehen lassen sollte.

Die aktuelle signifikante Erweiterung der bestätigten Ressource, hebt MetalsTech in eine völlig neue Liga. Doch hier ist noch lange nicht Schluss!!! Das Management ist sich sicher, die Ressource nochmals auf mehr als 3 Mio. Unzen Gold verdoppeln zu können. Ein entsprechendes neues Bohrprogramm startet in wenigen Tagen.

1,522 Mio. Unzen Gold und 10,93 Mio. Unzen Silber im Wert von ca. 3 Mrd. USD sind wie eine Bank!

Auf diese Meldung haben wir gewartet!! MetalsTech hat eine Aktualisierung der bestehenden JORC (2012) Mineralressource auf dem Goldprojekt Sturec in der Slowakei durchgeführt, um die neue hochgradige, südlich abfallende Mineralisierungszone einzubeziehen, auf die das kürzlich abgeschlossene Bohrprogramm abzielte.

Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den JORC-Richtlinien (2012) mit 38,5 Mio. t @ 1,23 g/t Gold und 8,8 g/t Silber gemeldet und enthält 1,522 Mio. Unzen Gold und 10,93 Mio. Unzen Silber unter Verwendung eines 0,26g/t Au Cutoffs innerhalb einer optimierten Tagebaugrube; sowie 148kt @ 3,55 g/t Au und 12,6 g/t Ag, die 17koz Gold und 60koz Silber außerhalb der optimierten Tagebaugrube auf einer Untertagebaubasis enthalten.

Dies entspricht einer Ressource von 1,629 Mio. Unzen Goldäquivalent im Gesamtwert von ca. 3 Mrd. USD. Im Vergleich dazu verfügt die Gesellschaft gerade mal über eine Bewertung von etwa 25 Mio. Euro.

Quelle: MetalsTech

Bei dem sensationellen Ergebnis kann sich jeder vorstellen, wie sehr erfreut sich Russell Moran, Chairman von MetalsTech, zu diesem Erfolg äußert:

"Sturec erweist sich als ein sehr ergiebiger Erzkörper mit einem enormen Ressourcenwachstumspotenzial. Mit über 1,5 Millionen Unzen Gold sind wir auf dem besten Weg, eine Goldlagerstätte von Weltklasse nachzuweisen. Wir werden in den kommenden Wochen Bohrausrüstungen einsetzen, um die Ressourcenbasis durch Step-Out-Bohrungen weiter zu vergrößern, sowie einige risikoreichere Erkundungsbohrungen auf einigen interessanten Zielen in der Region und in der Tiefe durchführen. Diese Bohrungen werden in ein weiteres Ressourcen-Update später im Jahr sowie in eine erste Scoping-Studie einfließen."

Quelle: MetalsTech

Im Zuge des Ressourcen Updates konnte die Gesellschaft die Kategorien nachgewiesen und angedeutet, signifikant von 75% auf 93% erhöhen. Im Vergleich zur Peergroup liegt MetalsTech damit unangefochten an der Spitze!!!

Die jüngsten Bohrungen von MetalsTech, die eine südlich abfallende, hochgradige Mineralisierungszone durchschnitten, trugen erheblich zur Steigerung der Größe und des Vertrauens in die Mineralressource bei. Die Lagerstätte ist in nördlicher und südlicher Richtung entlang des Streichens sowie neigungsabwärts immer noch offen, was darauf hindeutet, dass es ein beträchtliches Explorationspotenzial gibt; die Bohrungen werden in Juli 2021 wieder aufgenommen

Zusätzlich zur bestehenden Mineralressource wurden zahlreiche Ziele identifiziert, die das Potenzial haben, die Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung zu erhöhen. Dazu gehören die Ziele Vratislav und Wolf, die sich 1 km bzw. 2 km nördlich entlang der Fortsetzung der Kremnica-Aderstruktur befinden, sowie ein großes Gebiet mit stark ton- und kieselsäureverändertem Rhyolith, das als South Ridge bezeichnet wird und sich südlich der Lagerstätte befindet und als aussichtsreich für mehrere Arten von epithermaler Goldmineralisierung gilt.

Metals Tech untersucht das Potenzial eines hochgradigen und schonenden Untertage-Bergbaubetriebs bei Sturec, wobei der Schwerpunkt auf den höhergradigen Tonnen innerhalb der Mineralressource liegt, und beabsichtigt, im Laufe dieses Jahres eine Scoping-Studie zu beginnen. In Kombination mit dem neuen Bohrprogramm steht für die nächsten Monate abermals ein beträchtlicher Newsflow an.

Bewertung pro Unze im Vergleich zur Peergroup auf dem untersten Niveau!!! Hier besteht extremer Nachholbedarf!!!

Quelle: MetalsTech

Wie man der Tabelle sehr schön entnehmen kann, befindet sich MetalsTech mit einer Ressource von mehr als 1,5 Mio. Unzen Gold im sehr guten Mittelfeld der Peergroup. Im Vergleich der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorien sogar auf dem Spitzenplatz.

Doch liegt die Bewertung von MetalsTech im Vergleich zu den restlichen 24 Gesellschaften mit gerade mal 23 AUD pro Unze auf einem extrem niedrigen Niveau. Zumal nicht einmal alle diese Unternehmen bereits den Status eines Goldproduzenten erreicht haben. Allein dieser Fakt müsste bereits zu einer deutlich höheren Bewertung führen.

Durchschnittliche Bewertung liegt bei über 150 AUD pro Unze!!!!!

Die durchschnittliche Bewertung aller Gesellschaften zeigt ganz deutlich die massive Unterbewertung von MetalsTech. Diese liegt somit mehr als 130 AUD pro Unze unter dem Durchschnitt und sogar mehr als 700 AUD unter dem Spitzenreiter.

Quelle: MetalsTech

Um nur das durchschnittliche Bewertungsniveau zu erreichen, obwohl nicht nur wir sondern auch das renommierte australische Research-Haus davon ausgehen, dass die Bewertung sogar über dem Durchschnitt angesiedelt sein sollte, müsste der aktuelle Kurs gut 550% höher stehen!!!!!

Renommierter australischer Research hat Kursziel von 1,39 EUR

Sogar über 2 Euro realistisch? Denn die aktuellen Bohrungen und das Ressourcen Update sind noch nicht enthalten!

MetalsTech (WKN: A2DJM2; MT1) ist eine ganz besondere Gold-Perle, die uns sicherlich noch das ganze Jahr begleiten wird. Wir sind sehr froh darüber, Ihnen dieses besondere Unternehmen quasi vom ersten Tag an vorgestellt zu haben.

Aktuell befindet sich der Kurs nach der Konsolidierung bei etwa 15-16 Cent wieder deutlich im Aufwärtstrend! Im Vergleich zum Start bei 1,5 Cent ist das ein astreiner Verzehnfacher in Ihrem Depot. Normalerweise würde man nun sagen, lassen Sie die Finger davon, der Titel ist bereits gelaufen, doch bei MetalsTech geht es jetzt erst richtig los. Geben Sie kein Stück aus der Hand, denn die aktualisierte Ressource zeigt bereits welch unglaubliches Potential in diesem Unternehmen steckt.

Die noch aktuelle Studie von IRR (Independent Investment Research) gibt uns Recht, denn auch die Analysten dort erwarten eine weitere Performance von etwa 800%. Die Analysten sehen in MetalsTech eine massive Unterbewertung im Vergleich zum aktuellen Projektstand in der Slowakei.

Doch halten Sie sich fest!! Das Kursziel von 1,39 Euro basiert auf einem Goldpreis von 1.500 USD!!! Dieser steht aber bereits bei fast 1.800 USD um ca. 20% höher, Tendenz steigend!!! Zudem sind die aktuellen gigantischen Bohrergebnisse und die Aufstockung der gewaltigen Ressource auf über 1,5 Mio. Unzen Gold in der Studie noch nicht berücksichtigt. Somit wird sich das eigentliche Kursziel auch nochmal massiv erhöhen!! Wir erwarten zeitnah ein Update der Studie!!!

Aktuelles Diamant-Bohrprogramm liefert die Grundlage der beträchtlichen Hochstufung der Ressource!!!

Hier ist ein Multi-Millionen-Unzen Gold Asset vergraben!

MetalsTech (WKN:A2DJM2; MT1) konnte mit dem Abschluss des ersten Diamantbohrprogramms bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldmine turec in der Slowakei eindrucksvoll zeigen, welches gigantische Potential sich hier im Boden versteckt. Die erst kürzlich veröffentlichen Ergebnisse sind der erste Schritt zu einer Multimillionen Unzen Ressource.





Quelle: MetalsTech

Bis dato hat das Unternehmen 16 Diamantbohrlöcher (Phase 1) als Teil des ersten Untertagebohrprogramms des Unternehmens innerhalb des Stollens Andrej abgeschlossen. Dies bedeutet das Ende des Phase-1-Bohrprogramms, da nun alle Analyseergebnisse vorliegen und analysiert wurden.

Dieses Phase-1-Bohrprogramm wurde konzipiert, um die südlichen Erweiterungen der hochgradigen, steil abfallenden Mineralisierungszone außerhalb der bestehenden Mineralressource turec von über 1 Million Unzen zu erproben.

70 m mit 9,23 g/t Au und 7,8 g/t Ag sind mehr als eine Kampfansage!!!

UGA-16 durchschnitt 70 m mit 9,23 g/t Au und 7,8 g/t Ag ab 40 m innerhalb einer breiteren Zone von 126 m mit 5,31 g/t Au und 7,3 g/t Ag ab 1 m und beinhaltete hochgradige Zonen:

1 m mit 584 g/t Au und 333 g/t Ag ab 41 m 2 m mit 13,94 g/t Au und 14,9 g/t Ag



Quelle: MetalsTech

Russell Moran, Chairman von MetalsTech, ist auf die Ergebnisse des Bohrprogramms extrem stolz und äußert sich dazu folgendermaßen:

"Unser erstes Diamantbohrprogramm bei turec war einfach großartig. Wir haben in neun von 16 Bohrlöchern sichtbares Gold durchschnitten - mit Goldlagerstätten in elf von 16 Bohrlöchern. Wir durchschneiden weiterhin dicke, hochgradige Goldabschnitte, während wir uns von der bestehenden Ressource mit über 1 Million Unzen Gold örtlich im weiter entfernen. Wir warten mit Spannung auf eine hoffentlich beträchtliche Hochstufung des Ressourcenmodells die zeitnah erfolgen wird und freuen uns darauf, darüber berichten zu dürfen. Unser kürzlich unterzeichneter 18-Millionen-$-Deal mit Lithium Royalty Corp., einschließlich einer Barzahlung in Höhe von 6 Millionen $ an MetalsTech, bietet uns die Möglichkeit, unsere Ressourcenerweiterungsbohrungen, die wir noch im Juni fortsetzen werden, zu intensivieren. Wir könnten uns kein besseres makroökonomisches Umfeld für den Goldsektor wünschen und sind davon überzeugt, dass das Timing für unsere geplante Rahmenuntersuchung im Laufe dieses Jahres perfekt sein wird. MetalsTech steht am Anfang einer aufregenden Reise im Jahr 2021, dies wird sich auch auf den Kurs übertragen."

Quelle: MetalsTech

Daher kann MetalsTech noch viele hundert Prozent steigen!!

Top Fakten & Höhepunkte:

Fazit - eine Goldaktie zum Träumen!

MetalsTech (WKN:A2DJM2; MT1) ist ein absolutes Ausnahmeunternehmen und daher berechtigt, einer der größten Highflyer der letzten und kommenden Jahre zu werden.

Doch auch aktuell haben Sie immer noch die Gelegenheit, in den womöglich günstigsten Goldproduzenten der Welt zu investieren, welcher aber gleichzeitig die wohl mit Abstand besten Entwicklungschancen hat.

Das Unternehmen sitzt auf einem bestätigten massiven Goldberg und ist nach Ansicht der Analysten von IIR in Bezug auf seine extrem weit vorangeschrittene Projektentwicklung in Sturec signifikant unterbewertet. Das aktuelle Kursziel auf 1,39 Euro bietet eine weitere Performance von 800%. Wir erwarten aber zeitnah ein Update der Studie, wobei durchaus mit einer erheblichen Anhebung des Kursziels zu rechnen ist! Mit der bestätigten gigantischen Ressource und dem erfolgten Produktionsstart konnte das Risiko in der Aktie auf ein Minimum reduziert werden.

Mit dem abgeschlossenen Bohrprogramm aus Phase 1 konnte die bereits enorme Ressource nochmals signifikant um über 40% auf 1,692 Mio. Unzen Goldäquivalent erhöht werden. Das Unternehmen geht im besten Falle Schritt für Schritt sogar von einem Potential von 3 Mio. Unzen Goldäquivalent aus.

Was dies für den Kurs bedeuten kann, müssen wir wohl niemandem näher erläutern. Aber auch schon jetzt ist die Zeit für eine Neubewertung reif! Der aktuelle Status Quo rechtfertigt Kurse, die um ein Vielfaches höher liegen müssten. Alleine im Vergleich der durchschnittlichen Bewertung pro Unze Gold liegt das Unternehmen mehr als 500% unter dem Durchschnitt. Dies würde bereits einen Kurs von 1 Euro rechtfertigen.

Die aktuellen Bohrergebnisse von 70 m mit 9,23 g/t Au und 7,8 g/t Ag ab 40 m innerhalb einer breiteren Zone von 126 m mit 5,31 g/t Au und 7,3 g/t Ag zeigen das gigantische Potential dieses Unternehmens. Doch Werte von 584 g/t Au und 333 g/t Ag über 1m schießen regelrecht den Vogel ab.

Der kürzlich unterzeichnete 18-Millionen-$-Deal mit Lithium Royalty Corp., einschließlich einer Barzahlung in Höhe von 6 Millionen $ an MetalsTech (siehe Meldung vom 27. Mai), bietet der Gesellschaft die Möglichkeit, weitere Ressourcenerweiterungsbohrungen, die noch im Juni fortgesetzt werden, zu intensivieren. Auf diese Bohrergebnisse freuen wir uns bereits schon jetzt!!

Nutzen Sie diese neue 800% Chance für Ihr Depot!! Handeln Sie schnell um die weitere Performance mitzunehmen.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochenen Unternehmen MetalsTech Limited wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

