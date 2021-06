The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2021ISIN NameDE000HSH4RX0 HCOB IS 14/21DE000HVB2L65 UC-HVB USD 21 LIBORDE000LB0M877 LBBW IHS FLOATER 12/21DE000LB0XLV8 LBBW STUFENZINS 14/21DE000DK0QAN1 DEKA AUD FESTZINS 18/21DE000A1TNJ97 DAIMLER AG.MTN 13/21USU07265AB47 BAY.US FI.II. 18/21 FLRDE000DG4UGL2 DZ BANK IS.A923DE000DK0HPD9 DEKA NOK STUFENZINS 16/21XS1079527211 TURK.IS BK 14/21 MTN REGSUS06051GHJ13 BANK AMERI. 18/22 FLRDE000DFK0A55 DZ BANK IS.A1397