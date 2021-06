The following instruments on XETRA do have their first trading 22.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.06.2021Aktien1 DK0061417730 BactiQuant A/S2 GB00BLG2TX24 Rapid Nutrition PLC3 CH0322161768 TalkPool AG4 US60853G1067 Molecular Partners AG5 SE0014829495 JS Security Technologies Group AB6 SE0015949482 Duearity AB7 IE00BD64C665 Mincon Group PLC8 GB00BNVVHD43 Victorian Plumbing Group PLC9 ES06670509J8 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR10 CA8283411079 Silver X Mining Corp.11 CA69938P1062 Parcelpal Logistics Inc.12 CA79575K1049 Saltbae Capital Corp.Anleihen/ETF1 US30212PBK03 Expedia Group Inc.2 US26969PAB40 Eagle Materials Inc.3 XS2355515516 Nobel Bidco B.V.4 US91282CCH25 United States of America5 US91282CCJ80 United States of America6 XS2356039268 GTC Aurora Luxembourg S.A.7 DE000LB2BF67 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BF59 Landesbank Baden-Württemberg9 XS2334112641 Anselma Issuer S.A.10 XS2334112302 Anselma Issuer S.A.11 XS2356316872 CECONOMY AG12 XS2348420303 Ecobank Transnational Inc.13 XS2354781614 Kenia, Republik14 XS2355604880 Nomad Foods BondCo PLC15 US91282CCK53 United States of America16 XS2327869223 Vivace Energy S.L.17 XS2354329190 Basic-Fit N.V.18 USP4955MAA91 Grupo Axo S.A.P.I. de C.V.19 USP5875NAB93 Latin America Power Ltda.20 USV7780TAF04 Royal Caribbean Cruises Ltd.21 XS2010028186 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB22 LU2244387887 BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF Capitalisation