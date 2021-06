DJ Zalando verstärkt Beauty-Angebot durch Kooperation mit Sephora

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando verstärkt sein Angebot im Bereich Prestige-Beauty-Produkte durch eine strategische Kooperation mit dem französischen On- und Offline-Beauty-Händler Sephora, der zum Luxusgüterkonzern LVMH gehört.

Wie der Berliner Online-Marktplatz für Mode und Beauty-Produkte mitteilte, gilt die Partnerschaft im Segment hochwertige Beauty-Produkte (Prestige Beauty), durch sie sollen Zalando-Kunden und -Kundinnen Zugang zu einem Sortiment von mehreren Tausend Beauty-Produkten von über 300 Prestige- und exklusiven Beauty-Marken bekommen, einschließlich neuer Kategorien wie "Good for". Die Partnerschaft soll im 4. Quartal 2021 in Deutschland starten, und ab 2022 auf andere Zalando-Märkte in Europa ausgeweitet werden. Sephora, in 35 Ländern mit 2.000 Filialen weltweit vertreten, davon mehr als 1.000 in Europa, trete dem Zalando-Partnerprogramm bei.

Der Douglas-Wettbewerber wurde 1969 von Dominique Mandonnaud in Frankreich gegründet und gehört heute zu LVMH, zu dem auch Marken wie Tiffany, Bulgari sowie im Kosmetik-Bereich Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Marc Jacobs Beauty und Fenty Beauty by Rihanna zählen.

Laut Mitteilung haben sich sowohl Zalando als auch Sephora klare und konkrete langfristige Ziele in Bezug auf ein nachhaltigeres Angebot und die Reduzierung der Umweltauswirkungen in den Betrieben gesetzt.

Zalando ist derzeit in 20 Märkten in Europa vertreten.

