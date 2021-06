Ich habe in die iRobot-Aktie (WKN: A0F5CC) investiert. Grundsätzlich investiere ich natürlich stets mit Blick auf das Unternehmen, die Chance und die Risiken. Das heißt, es hat irgendetwas gegeben, das mich zuversichtlich macht, dass marktschlagende Renditen möglich sind. Trotzdem ist die Beteiligung an der iRobot-Aktie eher vergleichsweise klein. Fragt sich bloß: Bleibt sie das auch? Oder könnte die Aktie zu einer größeren Beteiligung, vielleicht sogar zu einer Top-Aktie in meinem Depot heranreifen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...