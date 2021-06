Die Jost AG (ISIN: DE0006216401) wird an diesem Dienstag ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Jost will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 50 Cent je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,68 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 8,80 Euro. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1,804 Mio. Euro erzielt, Damit lagen die Erlöse 5,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...