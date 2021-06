Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit höheren Notierungen in den Handel starten. Positive Vorgaben aus Übersee stützten vorbörslich, nachdem die US-Indizes am Vorabend mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen waren. In Japan verbuchte der Nikkei-225 noch deutlichere Aufschläge. Eine Bankenindikation auf den heimische ATX tendierte gegen 8.15 Uhr um 0,74 Prozent höher."Datenseitig beschränkt ...

