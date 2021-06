Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verflachungstendenz der EUR-Kurven sollte zum Wochenstart weiter anhalten, unterstützt von den Sorgen um eine Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und entsprechend zunehmenden Konjunkturrisiken, so die Analysten der DekaBank.Die Dynamik der aktuellen Bewegung sei stark technisch getrieben, da sie die Glattstellung der zuvor weit verbreiteten Reflationierungspositionen ("Steepener") widerspiegele. Allerdings sähen die Analysten der DekaBank den mittelfristigen Trend bei Renditen weiterhin nach oben gerichtet und würden auf den aktuellen Niveaus zögern, zusätzliche Duration aufzubauen. Aus Marktsicht dürften die Inflationszahlen für die Eurozone und die USA (Ende Juni bzw. am 13. Juli) sowie der US-Arbeitsmarktbericht am 2. Juli die nächsten Schlüsselereignisse sein. (Ausgabe vom 21.06.2021) (22.06.2021/alc/a/a) ...

