22.06.2021 - Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) baut weiter kontinuierlich sein Immobilienportfolio aus. Deismal wagt man sich in einen bisher weißen Fleck auf der Noratis-Landkarte: Wohnportfolio von 60 Wohneinheiten in Bremen Das nun angekaufte Immobilienportfolio in Bremen besteht aus insgesamt 60 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 3.700 m2 sowie 20 Garagen- und 48 Außenstellplätze. Die in den Jahren 1994 und 1995 erbauten Liegenschaften bestehen aus einem Mehrfamilienhaus mit 48 Wohnungen und 6 Doppelhäusern. Und die von der Noratis AG erworbenen Wohnobjekte befinden sich in den ...

