Lenzing unterstützt den Verband der Chemielehrer/innen Österreichs (VCÖ) bei seinem diesjährigen Schwerpunktthema "Mit Chemie zu Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz". Lenzing leistete dabei u.a. einen Beitrag zur Aufbringung der Sponsoringsumme von insgesamt 30.000 Euro, zudem initiierte das Unternehmen einen Sonderpreis zum Thema "Biologische Abbaubarkeit". Konkret galt es, unterschiedliche Fasern, wie sie in der Produktion von Textilien und auch Vliesstoffen eingesetzt werden, in beiden Fällen unter aktiver Mitwirkung von Regen- und anderen Würmern, biologisch abzubauen. Die Schüler/innen des BRG solarCity in Linz vergruben Faservliese, also Grundmaterialien, wie sie unter anderem in Feuchttüchern zum Einsatz kommen, in einem Stück des Bodens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...