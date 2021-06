DJ BDI erhöht Prognose für BIP-Wachstum 2021 auf 3,5 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr erhöht. Der BDI erwartet nun ein wirtschaftliches Wachstum von 3,5 Prozent. Im April war der Verband noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,0 Prozent ausgegangen.

"Unseren Optimismus ziehen wir aus einer erwarteten Belebung der Binnenkonjunktur aufgrund von Nachholeffekten im privaten Konsum und aufgrund deutlich steigender Investitionen sowie aus dem Auslandsgeschäft, wo wir eine starke Erholung in Asien erwarten und von den Konjunkturpaketen in den USA profitieren dürften", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm beim Tag der Industrie in Berlin.

Die Industrieproduktion dürfte in diesem Jahr um 8 Prozent steigen, so der BDI. Das deutsche BIP sollte damit im vierten Quartal dieses Jahres auf Vorkrisenniveau zurückkehren. Allerdings gebe es Abwärtsrisiken, die die wirtschaftliche Erholung bedrohten, warnte der BDI. Dazu zählt der Verband als entscheidenden Faktor die Corona-Pandemie.

Als eine weitere Gefahr für die konjunkturelle Erholung nannte der BDI-Präsident zunehmende Lieferengpässe und Rohstoffknappheiten. "Chipmangel führt in der Automobilindustrie bereits zu teils weitreichenden Produktionseinschränkungen", so Russwurm. Die Probleme beträfen die gesamte Lieferkette. Auch mangele es an Kunststoffen, Verpackungsmaterial, Stahl und Metallen. Allerdings zeigte er sich zuversichtlich, dass dieses Thema der deutschen Industrie zumindest nicht langfristig Probleme bereiten werde.

