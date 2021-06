Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, befinden sich aktuell in einem Abwärtstrend in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung. Diese könnte nun ausgelaufen sein. An den beiden Vortagen bildeten sich zwei Tageskerzen mit einem jeweils langen unteren Docht. Direkt an der Unterstützung von 12,50 Euro. Es könnte nun ein weiterer ...

