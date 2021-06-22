Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 22.06.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 662 internationalen Medien
Breaking News! Halo Collective: Kommt jetzt das NASDAQ-IPO?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W2HT ISIN: AU000000SYA5 Ticker-Symbol: DML 
Tradegate
22.06.21
09:08 Uhr
0,038 Euro
-0,004
-8,43 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
SAYONA MINING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAYONA MINING LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0360,04511:11
0,0380,04409:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SAYONA MINING
SAYONA MINING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SAYONA MINING LIMITED0,038-8,43 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.