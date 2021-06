Mainz (ots) - Im Auftrag von ZDFneo entsteht derzeit ein neoriginal mit dem Arbeitstitel "Decision Game". Die sechsteilige Thriller-Dramaserie wird in Prag und Umgebung gedreht. Für Vera Schröder (Eva Meckbach) war Risikoanalyse bisher ihr Beruf und Game Theory eine akademische Disziplin, die im Schatten des Kalten Krieges entwickelt wurde. Doch als plötzlich ihre Tochter Elsa (Paula Hartmann) entführt wird, sind diese rationalen Methoden die einzigen Waffen, die der verzweifelten Mutter bleiben, um Elsa vor dem Tod zu bewahren.Die Entführer verlangen von Vera, die Risikobewertung ihrer Versicherung für ein kleines afrikanisches Land anzuheben. Vera versteht sofort: Wenn sie diese Forderung erfüllt, sinken Elsas Überlebenschancen rapide. Vor allem als ihr bewusst wird, dass Elsa einen der Entführer gesehen hat. Entgegen den Forderungen setzt sie die Bewertung herab. Die Konsequenz: Totalverlust. Was auch immer die Entführer vorhaben - jetzt wäre Elsas Tod ein gigantisches Minusgeschäft. So verschafft Vera ihrem Mann Alex (Shenja Lacher) mehr Zeit, ihre Tochter zu finden. Doch die skrupellose Antwort der Entführer lässt nicht lange auf sich warten. Ein nervenaufreibendes Spiel um Leben und Tod beginnt. Vera muss Brücken sprengen, die andere ihr bauen, um Entschlossenheit zu demonstrieren, und Kontrolle aufgeben, um Kontrolle zu gewinnen. Runde um Runde muss Vera ihre mütterliche Liebe unterdrücken und gegen das Kalkül einer kalten Kriegerin eintauschen. Nur so kann ihre Tochter überleben.In weiteren Rollen spielen Roeland Wiesnekker, Jakob Diehl, Aljoscha Stadelmann, Robert Hunger-Bühler, Cynthia Micas, Lion Russell Baumann und andere.Produziert wird "Decision Game" von der Odeon Fiction GmbH unter der Leitung von Produzent Alban Rehnitz und Serviceproduktion Tschechien Mia Film. Die Drehbücher hat Johannes Lackner verfasst, Regie führt Benjamin Pfohl. Die ZDF-Redaktion übernehmen Michelle Rohmann und Elke Müller. Christiane Meyer zur Capellen koordiniert für ZDFneo."Decision Game" wird bis Mitte August 2021 gedreht. Die Ausstrahlung in ZDFneo und Verfügbarkeit in der ZDFmediathek sind für 2022 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/decisiongameWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4948486