Die Windkraftindustrie blickt mit großer Zuversicht in die Zukunft, zeigt der WindEnergy trend:index. Am positivsten sind demnach die Einschätzungen für die Windkraft auf See. Weltmarktführer im Offshore-Bereich ist der dänische Energiekonzern Ørsted, der mit einer Investition von 47 Milliarden Euro weiterwachsen will. "Da steckt recht viel Musik drin", sagt Klaus Brune Ressortleiter Börse bei Platow Medien.