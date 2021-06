deWiz präsentiert innovative Wearable-Technologie für das Golfschwung-Training mit globalen Botschaftern wie Annika, Bryson, Henrik, Lydia und Vijay

Nach mehr als fünf Jahren Entwicklungszeit kommt nun die neue Wearable-Technologie von deWiz auf den Markt, nachdem die Serie-A-Finanzierungsrunde mit neuen Investitionen in Höhe von mehr als 5 Mio. US-Dollar abgeschlossen wurde. Die Finanzierung wird die deWiz-Markteinführungsstrategie mit einem robusten Marketingplan sowie Personal zur Wachstumsförderung und Ressourcen zur Gewährleistung einer gesicherten Lieferkette unterstützen. Begleitet wurde die Investition von einer neuen Zusammensetzung des Vorstands von deWiz, dem der Vorstandsvorsitzende, CEO und Mitgründer Christian Bergh, CTO und Mitgründer Markus Westerberg, die in der World Golf Hall of Fame vertretene Unternehmerin Annika Sörenstam sowie Newton Aguiar und Erik Näsström angehören.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210622005536/de/

deWiz wearable tech, a new golf training aid that helps golfers swing, feel and improve more quickly by providing instantaneous feedback via an electric pulse. (Photo: Business Wire)

Die Wissenschaft hinter deWiz minimiert das Herumprobieren bei der Verbesserung des Golfschwungs und ermöglicht es Golfern, ihren Golfschwung auf einfache Weise "zu beschleunigen, zu spüren und zu optimieren". Die innovative deWiz-Technologie, die von Forbes als Vorstoß beschrieben wird, einen "Ruck durch den Markt für Golf-Trainingshilfen" gehen zu lassen, verbindet eine hochpräzise Schwunganalyse mit ihren revolutionären Lernstimuli, die ein haptisches Echtzeit-Feedback in Form eines Summtons am Handgelenk des Golfers und/oder eines akustischen Alarmsignals liefern, sobald der Golfschwung vom Optimum abweicht. Die Magie dieses Sofort-Feedbacks basiert wissenschaftlich auf dem motorischen Lernen, wodurch Golfer, die deWiz verwenden, ihre Golfschwungbewegung schneller anpassen und ihren Lernprozess beschleunigen können.

"Die Datenerfassungsmöglichkeiten von deWiz über unser tragbares Gerät sind unübertroffen. Es misst Golfschwungdaten wie Übergangsebene, Rückenschwunglänge, Handgeschwindigkeit und Tempoverhältnis genauer als je zuvor. Aber was deWiz von anderen Trainingssystemen unterscheidet, sind unsere Lernstimuli, die das Herumprobieren auf ein Minimum reduzieren. Andere Schwunganalyse-Tools erfordern die Interpretation von Daten auf einem Bildschirm und die Umsetzung in einen richtigen Schwung, was ein zeitraubender Trial-and-Error-Prozess ist. deWiz kombiniert inzwischen seine hochpräzisen Daten mit Echtzeit-Feedback innerhalb des Schwungs eines Golfers, um ihm zu helfen, schneller besser zu werden", sagte Markus Westerberg, Markus Westerberg, Mitgründer und CTO von deWiz und von der PGA of Sweden zertifizierter Golflehrer.

VON EXPERTEN ENTWICKELT, VON PROFIS GETESTET: Die innovative Technologie von deWiz hat eine beeindruckende Riege von globalen Botschaftern auf sich aufmerksam gemacht. Das Produkt ist seit mehr als fünf Jahren in Entwicklung und wurde von einer Reihe von Champions getestet. Dazu gehören der Champion der 2020 U.S. Open Bryson DeChambeau, der 10-fache weibliche Major-Champion Annika Sorenstam, der 3-fache Major-Champion Vijay Singh, der zweifache weibliche Major-Champion Lydia Ko, der 2016 Open-Champion Henrik Stenson, der Champion der 2019 Houston Open Lanto Griffin und der zweifache World Long Drive Champion Tim Burke.

SCHWINGEN, SPÜREN, VERBESSERN: Die benutzerfreundliche App und die Wearable-Technologie von deWiz verfolgen die genaue Position der Hände eines Golfers während des Schwungs und liefern eine 3D-Analyse. Dieses innovative Konzept für den Golfunterricht wird von einer patentierten Technologie unterstützt, die sich deWiz derzeit mit 7 Patentfamilien gesichert hat, die in den USA, Europa und anderen strategischen globalen Märkten bereits erteilt wurden oder angemeldet sind.

Das Schwungtraining innerhalb der App beinhaltet gegenwärtig die Funktionen Schwungumkehr, Rückschwunglänge, Wedge-Distanz und Tempo. Diese einzigartigen deWiz-Datenpunkte helfen allen begeisterten Golfern, Lehrprofis und Weltklassespielern dabei, ihre Zahlen besser zu kennen, um einen gleichmäßigen Schwung effizient zu optimieren.

Das Trainingssystem ist derzeit zum Preis von 699 US-Dollar in den USA, Europa und Südkorea erhältlich (weitere Märkte werden laufend hinzugefügt aktuelle Informationen finden Sie auf der Website). Zur Feier der Markteinführung dieser angesagten Wearable-Technologie bietet deWiz einen zeitlich begrenzten Einführungsrabatt von 10 an. Bitte besuchen Sie www.dewizgolf.com, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Schwung schneller verbessern können, oder laden Sie die App über den App Store von Apple oder Google Play herunter, um ihre Funktionen zu entdecken.

ÜBER deWiz

Die deWiz-Golftrainingsplattform wurde vom ehemaligen European Tour-Profi und durch die PGA of Sweden zertifizierten Ausbilder und Autor von Veröffentlichungen zum Bewegungslernen, Markus Westerberg, sowie vom Geschäftsmann und Technologieunternehmer Christian Berg entwickelt. deWiz ist ein in Schweden entwickeltes und hergestelltes Produkt und wird von seiner Mission getragen, Golfern auf der ganzen Welt zu helfen, ihre Freude am Spiel durch eine innovative Technologie zu steigern, die ihren Lernprozess beschleunigt. Die revolutionäre Wearable-Technologie von deWiz liefert ein bahnbrechendes Sofort-Feedback, das auf einem wissenschaftlichen Ansatz basiert, der die Zyklen innerhalb des Bewegungslernens durchbricht und dem Golfer zu schnelleren Verbesserungen verhilft.

Bildmaterial hier verfügbar Nur für Medienzwecke

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210622005536/de/

Contacts:

David Schaefer, Chief Communications Officer

+46702877637

David@dewizgolf.com