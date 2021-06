Mit dieser ersten strategischen Allianz mit einer führenden Fachhochschule in Singapur will REVEZ sowohl das Wachstum digitaler Talente als auch die Verbreitung digitaler Innovationen fördern.

Singapur, 22. Juni 2021 - REVEZ Corporation Ltd (REVEZ) und Nanyang Polytechnic (NYP) haben am 4. Juni 2021 eine dreijährige Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MoU) unterzeichnet, um über eine Reihe von gemeinsamen Entwicklungsprojekten, übergreifenden Schulungsmöglichkeiten und Praktika für Studenten sowohl Innovation als auch Zusammenarbeit zu fördern. Beide Vertragsparteien planen eine enge Zusammenarbeit in folgenden Bereichen von wechselseitigem Interesse: Industrial Internet of Things (IoT), Data Science & Engineering, maschinelles Lernen & künstliche Intelligenz, Augmented, Virtual & Mixed Reality, 5G, Enterprise, Cloud & Mobile Computing sowie Cybersecurity.

Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt, da sie die Markteinführung von kommerziell nutzbaren digitalen Lösungen in den Bereichen 5G, künstliche Intelligenz und Digital Engineering ermöglicht und beschleunigt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird REVEZ gemeinsam mit NYP an neuen Entwicklungen und Innovationen arbeiten, die zu neuen Erkenntnissen führen und sowohl authentische Anwendungsfälle für die Industrie als auch Fallstudien für Schulungen entwickeln.

Herr Victor Neo, seines Zeichens Deputy Board Chairman und Group CEO von REVEZ Corporation Ltd., sagt: "Wir sind stolz darauf, in unserer Rolle als strategischer Partner das Wachstums- und Umsetzungspotenzial für digitale Innovationen innerhalb unseres Kompetenzbereichs auszuloten und dabei die transformative Rolle von NYP in der digitalen Wirtschaft von heute zu unterstützen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, bei der REVEZ sein praktisches Know-how und seine Kompetenzen in der Architektur und Entwicklung von digitalen End-to-End-Lösungen einbringen und weitere Möglichkeiten zur Realisierung von Innovationssynergien eröffnen kann."

Frau Jeanne Liew, die Direktorin und CEO der Nanyang Polytechnic, erklärt: "An der Nanyang Polytechnic haben wir schon immer Wert auf strategische Partnerschaften mit der Industrie gelegt, die unseren Studenten einen entsprechenden Mehrwert bieten. Unsere spezialisierten Zentren, die in Zusammenarbeit mit branchenführenden Unternehmen eingerichtet wurden, sind außerdem bestens gerüstet, um Firmen dabei zu unterstützen, mit Hilfe von branchenüblichen Instrumenten und Methoden Problemstellungen in der Praxis einer entsprechenden Lösung zuzuführen. Diese Partnerschaft mit REVEZ stimmt uns zuversichtlich, dass der Zugriff auf und die praktischen Erfahrungen mit der Entwicklung von digitalen Lösungen, die auf den neuesten Technologien wie 5G und künstliche Intelligenz basieren, unseren Studenten entsprechende Vorteile verschaffen werden."

REVEZ ist für seine branchenführenden Innovationen und Projekte in den Bereichen immersives Multimedia und Deep Tech (insbesondere IoT und KI) bekannt. REVEZ wurde im Jahr 2018 vom ‚Singapore Book of Records' zum größten Anbieter von maßgeschneiderten Multimedia-Lösungen für Museen und Galerien gekürt und ist der Schöpfer zahlreicher packender und technologisch fortschrittlicher Projekte, zu denen auch die mobile App ‚Coast-to-Coast' (C2C), NParks erste Augmented Reality (AR)-fähige mobile Applikation, zählt. Angesichts der boomenden Nachfrage nach digitalen Innovationen leisten REVEZ und das hauseigene Forschungs- und Entwicklungslabor iOiO Lab weiterhin Pionierarbeit bei Innovationen und schlüsselfertigen Lösungen für Unternehmen, um sich im digitalen Zeitalter eine Führungsrolle zu sichern.

Über REVEZ Corporation Ltd.

REVEZ Corporation Ltd. ist eine CreativeTech-Gruppe aus Innovatoren, Technologen und Kreativen, die sich mit ihren sieben Geschäftssegmenten für die Steigerung der Wertschöpfung bei Unternehmen und Konsumenten einsetzen. Das Unternehmen baut auf seinem Netz von Fortune-500-Partnern und Branchenexperten auf und ist bekannt für sein Know-how in den Bereichen Immersive Multimedia, Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Cybersicherheit und Deep Tech. Dabei ist es spezialisiert auf Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Smart Integrated Spaces, industrielle Automatisierung und digitale Mediennetzwerke. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat die Gruppe in über 500 Projekten regional mit mehr als 100 Kunden des privaten und öffentlichen Sektors zusammengearbeitet. REVEZ Corporation Ltd gestaltet weiterhin die digitale Zukunft mit skalierbarer Technologieübernahme und bietet seinen strategischen Partnern die Möglichkeit, ein robustes digitales Ökosystem aufzubauen und im Zuge der sich weiter entwickelnden Trends immer vorne mit dabei zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://revezcorp.com.

