SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding beteiligt sich an einem Polysilizium-Hersteller in der Inneren Mongolei. Die JinkoSolar Holding Co. Ltd. (NYSE: JKS), einer der größten Solarmodulhersteller der Welt, gab gestern bekannt, dass die Holding-Tochtergesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...