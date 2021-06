Manchmal muss man an der Börse nichts tun, weil einfach nichts Wesentliches passiert. Es sei denn, man bringt sich in aller Ruhe in Position. Doch selbst dabei hat man sehr viel Zeit. Denn eigentlich warten die Aktienmärkte schon heute sehnsüchtig auf die neue Berichtssaison, die ab Mitte Juli so richtig losgeht. Doch schon jetzt lässt sich eigentlich absehen, wohin dann die Reise gehen wird. Nämlich weiter nach oben. Die Rahmenbedingungen bleiben günstig. Am Horizont lauert allenfalls eine homöopathische Gefahr. Von daher kann man jetzt in aller Ruhe die richtigen Weichen stellen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.