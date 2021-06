DJ EANS-News: Strabag erweitert den letzten einspurigen Eisenbahn-Abschnitt desTEN-T-Netzes in Ungarn - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Öffentliche Aufträge Wien/Budapest - Der börsenotierte STRABAG SE-Konzern hat über seine ungarische Bahnbautochter STRABAG Rail Kft. den Auftrag für die Modernisierung eines 30 km langen Eisenbahnabschnitts im Südosten Ungarns gewonnen: Der insgesamt EUR 364 Mio. große Auftrag wird in einer ARGE mit einem ungarischen Partner (STRABAG- Anteil: 66 %) ausgeführt. Nach der offiziellen Unterzeichnung letzte Woche folgt nun die Finanzierungsphase, im Anschluss ist die Bauphase für 33 Monate angesetzt. "Mit dem zweispurigen Ausbau dieses Abschnitts vom Bahnhof Békéscsaba bis zur Landesgrenze wird das Transeuropäische Netzwerk bald um eine bedeutende Verbindung reicher. Das verbessert die Anbindung des Binnenmarkts an die Schwarzmeerhäfen", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Alles aus einer Hand: Bahnbau, Hochbau, Straßenbau STRABAG bringt in diesem Infrastrukturprojekt die ganze Bandbreite des Konzerns ein: zusätzlich zu den Gleisbauarbeiten gehören das Oberleitungssystem sowie Sicherungs- und Signalanlagen genauso zum Auftrag wie der Umbau dreier Bahnhöfe inkl. Park&Ride-Anlagen und Straßen- und Ingenieurbauwerke. Die Stationen Kétegyháza und Lökösháza erhalten außerdem einen barrierefreien Zugang. Rückfragehinweis: STRABAG SE Marianne Jakl Interim. Leiterin Konzernkommunikation & Investor Relations Tel. +43 1 22422-1174 marianne.jakl@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10744019/0/DE_STRABAG_Bahnstrecke_HU_Jun2021.pdf

