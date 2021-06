Köln (ots) - Es geht los! Hörer*innen können sich ab dem 26. Juni 2021 auf ein zwölfwöchiges Programm der ARD Kulturradios freuen.Den glanzvollen Auftakt des ARD Radiofestivals 2021 macht das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals, das Benefizkonzert des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Am Samstag, 26. Juni 2021 sendet das ARD Radiofestival live Augustin Hadelich und das hr Sinfonieorchester mit dem Violinkonzert von Jean Sibelius. Auch 3sat sendet das Eröffnungskonzert - am 3. Juli um 20.15 Uhr im Fernsehen.Das ARD Radiofestival schließt am Eröffnungstag, 26. Juni, um 23.04 Uhr, mit der 40. Verleihung des Salzburgers Stiers vom gleichen Abend an. Als deutscher Preisträger wird Moritz Neumeier den "Kabarett-Oscar" entgegennehmen. Am Sonntag, den 27. Juni folgt das MDR-Sinfonieorchester aus Suhl mit seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies um 20.04 Uhr den Spuren von William Shakespeare. Anschließend geht es um 23.03 Uhr mit der "Hörbar" weiter; eine Stunde mit handverlesenen musikalischen Zutaten aus aller Welt.Auch für den literarischen Nachwuchs bietet das ARD Radiofestival eine Bühne: Zwölf deutschsprachige Autor*innen stellen ihre Debütromane vor - eine Sommerreise in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Den Anfang macht vom 28. Juni bis 02. Juli Nastasja Penzars Roman "Yona", der in fünf Teilen jeweils um 23.03 Uhr von Inka Löwendorf gelesen wird. In der darauffolgenden Woche, vom 05. bis 09. Juli, liest Isabella Bartdorff "Windstill" von Ilia Vasella.AusblickBeim traditionellen Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker steht Multi-Perkussionist Martin Grubinger in diesem Jahr mit dem Orchester auf der Berliner Waldbühne. Im Zuge des 3satFestspielsommers überträgt der Sender das Konzert am 26. Juni 2021 um 20.15 Uhr. Das ARD Radiofestival sendet das Konzert am 10. August um 20.04 Uhr.Das ARD Radiofestival präsentiert vom 26. Juni bis 17. September täglich ab 20 Uhr (Live-) Konzerte und Opern der großen deutschen und europäischen Musikfestivals. Erstmalig sind in diesem Jahr auch zwölf Nonclassical-Konzerte dabei - zum Beispiel live mit Max Mutzke & Marialy Pacheco am 10. September. Neben der hochkarätigen Auswahl an musikalischen Highlights präsentiert das ARD Radiofestival zudem Kabarett, druckfrische Romane und hintergründige Gespräche. Alle Angebote gibt es auch in der kostenlosen ARD Audiothek App. Das gesamte Programm ist auf ardradiofestival.de abrufbar.Der 3satFestspielsommer ist vom 12. Juni bis zum 25. September 2021 im TV zu erleben. Opern, Konzerte, Tanz, Theater und Literatur sind in der 3satMediathek unter 3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Socia-Media-Kanälen mit dem Hashtag wirlebenkultur zu finden.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: Kommunikation@WDR.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4948599