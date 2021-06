Siemens Healthineers-Calls mit 90%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse bestehet bei der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Siemens Healthineers befindet sich seit dem Allzeittief bei 28,50 EUR aus dem März 2020 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie bis 08. Februar 2021 auf ein Allzeithoch bei 49,98 EUR. Anschließend konsolidierte der Wert in einem symmetrischen Dreieck. Am 15. Juni 2021 kam es zu einem Tagesschlusskurs oberhalb des Dreiecks. Seitdem versucht sich die Aktie über dem Dreieck zu etablieren und das Allzeithoch zu durchbrechen.

Ausblick: Gelingt der Aktie von Siemens Healthineers ein stabiler Ausbruch über 49,98 EUR, dann könnte die langfristige Rally fortgesetzt werden. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 52,70 EUR und ca. 56,00 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief vom Donnerstag bei 48,25 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 46,50 oder 45,50 EUR drohen."

Gelingt der Siemens Healthineers-Aktie ein Ausbruch über die 49,98 Euro und die Aktie kann danach zumindest auf 53 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 50 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis 50 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF8DND9, wurde beim Siemens Healthineers-Aktienkurs von 49,29 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 53 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+90 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,235 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,235 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV3ACH4, wurde beim Siemens Healthineers-Kurs von 49,29 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro taxiert.

Wenn die Siemens Healthineers-Aktie in nächster Zeit auf 53 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,77 Euro (+71 Prozent) erhöhen - sofern die Siemens Healthineers-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de