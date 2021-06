Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die technischen Zeichen für eine Wendeformation im Bereich der 54er Unterstützung haben sich zunächst als richtig herauskristallisiert, so die Analysten der Helaba.Von diesem Level ausgehend sei es für den ITRAXX Senior Financials wieder aufwärts gegangen, sodass phasenweise auch die 57er Marke übersprungen worden sei. Die Spreads würden sich entsprechend weiten. Nachdem es am Freitag auf dem Primärmarkt sehr ruhig zugegangen sei, könnten zu Wochenbeginn zwei Mandatierungen vermeldet werden. Seitens der China Construction Bank (Europe) sei dies für ein 3-jähriges, EUR-Benchmarkpapier der Fall. Die Erste Bank Croatia stehe mit einem 400 Mio. EUR, SP-Papier in den Startlöchern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...