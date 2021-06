Hamburg/Bendestorf (ots) - Die Gemeinde Bendestorf hat attraktiven Zuwachs bekommen: Der Hersteller HUF HAUS präsentiert sich 30 Kilometer südlich von Hamburg in urbanem Umfeld mit einem neuen Musterhaus (https://www.huf-haus.com/de-de/musterhaus-hamburg/)der Baureihe MODUM und erweitert seine Präsenz rund um die Metropolregion der bedeutenden Hansestadt.Ab sofort sind Bauinteressierte in das neue Musterhaus von HUF HAUS eingeladen, das sich in ruhiger Wohnlage in der Gemeinde Bendestorf befindet. Das moderne Einfamilienhaus mit exklusiver Inneneinrichtung liegt in Stadtnähe und verspricht viele Inspirationen für angehende Hausbesitzer, die Wert auf höchste Qualität und eine individuelle Planung legen. Von der nachhaltigen Beheizung des Hauses mit Wärmepumpe über die offene Grundrissgestaltung bis hin zur maßgeschneiderten StilART Ankleide im Schlafzimmer: Im wohngesunden Musterhaus zeigt sich ein gekonntes Zusammenspiel aus unverwechselbarer Architektur, smarter Technik und kreativem Gestaltungsfreiraum.Ein weiterer Pluspunkt: Gleich vis-à-vis ergänzt ein zweites HUF Haus der Baureihe ART (https://www.huf-haus.com/de-de/art/), das als Privathaus bewohnt wird, das beeindruckende Ensemble. Die dazugehörigen Nebengebäude, bestehend aus einer großzügigen Garage und einem Carport, sind ebenfalls im typischen Fachwerk-Look gebaut und können nach Absprache besichtigt werden."Ein HUF Haus entfaltet seine besondere Wirkung erst vollumfänglich, wenn man live vor Ort ist. Die charakteristischen Holzbalken und die enge Verbindung zur Natur schaffen ein einzigartiges Wohngefühl. Darum freuen wir uns sehr, dass wir unser Angebot für alle Fachwerkliebhaber in Norddeutschland ausbauen konnten", erklärt Christian Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS.Die Einbettung des Hauses auf dem vorhandenen Grundstück in einem Wohngebiet unterstreicht darüber hinaus deutlich, wie harmonisch die offene Fachwerkkonstruktion auch in Stadtnähe umgesetzt werden kann, ohne dabei auf Privatsphäre verzichten zu müssen.Pressekontakt:Kontakt Presse:HUF HAUS GmbH & Co. KGAnn-Kathrin Hörterpresse@huf-haus.com02626 761-108Kontakt Musterhaus:HUF HAUS Musterhaus HamburgAm Irmenhof 621227 Bendestorf+49 173 880 9455hamburg@huf-haus.comOriginal-Content von: HUF HAUS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77085/4948660