Corona hat zu einem Digitalisierungsschub geführt. Als Synonym dafür steht die boomende Cloud. Die Software-Branche ist dabei die Schlüsselindustrie. Im Fokus steht der Bereich Software-as-a-Service, kurz SaaS, und damit das in diesem Bereich übliche Abonnement-System. SaaS gilt als das zukünftige Schwergewicht im globalen Software-Markt. Lag die Marktgröße in diesem Bereich 2020 noch bei 103 Mrd. $, dürfte der Sektor in diesem Jahr auf 123 und 2022 auf 145 Mrd. $ zulegen. Das wären gemessen am gesamten Software-Markt schon fast 30 %, Tendenz steigend. In diesem Umfeld zeigt die deutsche Software AG eine besonders spannende Ausgangsbasis. Als Spezialist für softwaregestützte IT-Integration ist das Unternehmen geradezu prädestiniert, eine starke Wachstumsdynamik zu entwickeln. Software AG adressiert allerdings nicht nur das Thema Daten, sondern liefert Produkte zur Verknüpfung neuer Anwendungen (API) in bestehende IT-Strukturen und will gleichzeitig auch noch das Zukunftsthema Internet of Things bedienen.



