Essen (ots) - Ach, Fernweh! Die Sehnsucht danach, Sonnencreme und Badesachen in den Koffer zu werfen und in den Süden zu fahren, ist groß. Doch für pandemiebedingt Daheimgebliebene gibt es gute Nachrichten: Grüne Zimmerpflanzen bringen das Urlaubsfeeling direkt in die eigenen vier Wände. Palmengewächse jeglicher Art versprühen ein exotisches Ambiente und lassen von Ferien am Meer, Entspannung in der Hängematte und Abenteuern träumen.Nach langer Zeit Zuhause wächst das Fernweh stetig. Dabei liegt die Lösung für dieses Problem auf der Hand: Wenn wir nicht in den Urlaub können, muss er eben zu uns kommen. Mithilfe verschiedener Zimmerpflanzen lässt sich ein Indoor-Dschungel kreieren, der Tagträumen in ferne Länder das richtige Ambiente bietet. Beliebte Pflanzen sind beispielsweise Kentia-Palme, Drachenbaum, Strelitzie, Bananenpflanzen oder auch die Yuccapalme.Urlaubs-Atmosphäre daheimEin Mix aus Palmen in Kombination mit grünen Zimmerpflanzen wie Einblatt, Monstera und Farnen kreiert eine authentische Dschungelatmosphäre im eigenen Wohnzimmer. Eine gemütliche Leseecke bekommt inmitten von Palmen einen ganz neuen Charme. Hierfür eignet sich zum Beispiel die Kentia, die ursprünglich in Australien beheimatet ist. Sie verkörpert schlichte Eleganz, denn ihre ausladenden und fächrigen Blätter sorgen bei der richtigen Lichteinstrahlung für künstlerische Schatteneffekte an der Wand. Exotisch anmuntende Deko-Accessoires aus fernen Ländern verstärken das Urlaubsgefühl in den eignenen vier Wänden. So stellen beispielsweise Makramees eine beliebte Wanddeko dar, die sich obendrein wunderbar als DIY-Projekt für gemütliche Stunden im Sessel eignen. Kombiniert mit einer leckeren Tasse schwarzem Tee fühlt sich das Wohnzimmer beinahe an wie eine Reise in den Orient.Dekorative ExotenMorgens aufzuwachen und als erstes auf das satte Grün einer Palme zu blicken: Pure Wellness und genau wie im Urlaub. Die perfekte Pflanze für kühle Räume wie das Schlafzimmer ist die Strelitzie, denn sie fühlt sich bei Temperaturen zwischen 8 und 18 Grad am wohlsten. Auch im Wintergarten kommt sie wunderbar zur Geltung. Ihr Äußeres begeistert durch schlichte Eleganz - in der freien Natur jedoch entwickelt sie exotisch aussehende Blüten, die ihr den Spitznamen "Paradiesvogelblume" verschafft haben. Auch ohne wilde Blüten kreiert die Strelitzie ein exotisches Flair, dessen Anblick zum Tagträumen einlädt.Ähnlich exotisch ist der Name einer weiteren Palme: Drachenbäume sind die perfekte Ergänzung zu einer Einrichtung im Boho-Stil. Bei diesem Trend darf es ruhig bunt zugehen. Kleine Details geben dem Interior eine persönliche Note. So ist ein heller, fransiger Teppich, beispielsweise aus Leinen oder Jute, das perfekte Accessoire. Auch bunte Töpfe in hellen Erd- und Naturtönen oder auf hölzernen Sockeln passen zu diesem Interior-Look. Besonders gemütlich wird es mit modularen Sitzmöbeln oder -kissen als Alternative zur klassischen Couch. In dieser Umgebung lässt sich die warme, sanfte Brise von Marrakesch beinahe auf der Haut spüren.Lichthungrige WesenWer träumt von einer Reise in die abgelegenen Landschaften von Mexiko? Bereits der Anblick der Yucca-Palme bringt das exotische Ambiente des fernen Landes ein Stück näher. Sie gilt als Klassiker unter den Palmen und ist leicht in der Pflege. Wenn sie sich wohlfühlt, kann sie eine beeindruckende Größe erlangen. Viele bekommen nicht genug von ihrem Anblick und kombinieren sie in der Gruppe.Bei einer solchen Auswahl ist es gar nicht so leicht, sich für die passende(n) Palme(n) für den Urlaub Zuhause zu entscheiden. Generell sollte die Pflanze primär nach Raumbedingungen und natürlich dem eigenen Geschmack ausgewählt werden. Insbesondere große Palmengewächse kommen am besten in luftig eingerichteten Räumen zur Geltung. Durch ihr natürliches Habitat sind sie es zudem gewohnt, viel Licht und Sonne ausgesetzt zu sein: In einem lichtdurchfluteten Raum kommt das saftige Grün einer jeden Palme sowie ihre außergewöhnliche Blattform besonders gut zur Geltung. Und nun: Zeit die Beine hochzulegen und den Urlaub unter Palmen in den eigenen vier Wänden voll und ganz zu genießen.