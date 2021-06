HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 151 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhte Prognose zeige, dass das des Chemieunternehmen dazu in der Lage sei, die gestiegenen Rohstoffpreise weiterzugeben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weniger vielversprechend sei mittlerweile aber die vereinbarte Kooperation mit dem Impfstoffentwickler Curevac geworden. Eine Markteinführung von dessen Vakzin sei wegen enttäuschender Studiendaten unsicher./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

WACKER CHEMIE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de