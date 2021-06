Vorstand Milan Nedeljkovic kündigte im "Handelsblatt" an, dass der Autobauer gemessen am Niveau von 2019 bis zum Jahr 2025 seine Kosten pro Fahrzeug um 25 % reduzieren will. Der Premiumhersteller will dieses Ziel durch die Digitalisierung von Planungsprozessen, eine effizientere Logistik und die verbesserte Auslastung der Werke erreichen. Außerdem beabsichtigt BMW, in allen Weltregionen die Kapazitäten aufzustocken und die Produktion bis 2030 auf 3 Mio. Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen. Im laufenden Jahr peilt der Konzern dabei einen Absatz von 2,5 Mio. Autos an. Auch kurstechnisch läuft es gut für die BMW-Aktie.



Der Aufwärtstrend ist bei der BMW-Aktie weiter intakt und der nächste charttechnische Widerstand liegt bei 97,50 €.



Georg Sures / Bernecker Börsenkompass - www.bernecker.info

BMW-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de