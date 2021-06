Der Baukonzern Strabag hat in Ungarn gemeinsam mit einem ungarischen Partner einen Millionenauftrag zur Modernisierung eines 30 Kilometer langen Eisenbahnabschnitts bekommen. Der Strabag-Anteil an dem 364 Mio. Euro schweren Auftrag liege bei 66 Prozent, gab das börsennotierte Unternehmen am Dienstag bekannt. Die Bauphase ist für 33 Monate angesetzt.(Schluss) kan/kre ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

