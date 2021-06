Laut einer am Montag veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft EY könnte die Corona-Pandemie der Biotech-Branche enorme Umsatzschübe verschaffen. "Wir reden hier von einem Milliardenmarkt", erklärte EY-Pharmaexperte Alexander Nuyken bei der Vorstellung der Branchenstudie. Die bereits zugelassenen Impfstoffe von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson würden den Markt dagegen weitgehend dominierten. Es dürften aber noch einige weitere Impfstoffe auf den Markt kommen.



Wer allerdings bei der Impfstoffentwicklung aktuell nicht mindestens in Phase zwei oder drei sei, dürfte Probleme haben, eine Rolle zu spielen, führte EY-Experte Nuyken weiter aus.



Heute Nachmittag beleuchten wir dazu im Bernecker Börsenkompass in unserer Wunschanalyse die aktuellen Aussichten von Curevac.



