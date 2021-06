Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

Mitteilung des CEO der HYLEA Group im Vorfeld der Anleihegläubigerversammlung am 28.6.2021

Sehr geehrte Anleihegläubiger*innen und Geschäftspartner*innen,

turbulente Zeiten liegen hinter der HYLEA Group. Die COVID-19-Pandemie sowie einige einmalige Sonderereignisse haben das operative Geschäft unseres über 100-jährigen Familienunternehmens in den vergangenen Monaten stark beeinträchtigt. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir unser traditionsreiches Unternehmen mit Unterstützung unserer Anleihegläubiger wieder auf Erfolgskurs bringen können. Entsprechende Planungen haben wir entwickelt, Maßnahmen bereits umgesetzt und wir sind dabei, weitere Strukturen so anzupassen, damit die HYLEA Group effizient, profitabel und langfristig erfolgreich am Markt agieren kann.

Seit 1919 ist die HYLEA Group als internationaler Produzent von Paranüssen tätig. Seitdem haben wir uns zu einem wichtigen Player am Nischenmarkt für Paranüsse etabliert und decken inzwischen die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Verbraucher transparent für den Endverbraucher ab. Mit unserer Paranussernte schützen wir den bolivianischen Regenwald, da Paranussbäume nur in einem intakten Regenwald wachsen und nicht kultiviert werden können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige, ökologische Entwicklung vor Ort. Auch soziale Projekte in der bolivianischen Region Fortaleza/Pando unterstützen wir, wie z. B. den Bau von Gesundheitsstationen, Strom- und Wasserversorgung sowie Bildungseinrichtungen.

In den vergangenen Jahren war unser Unternehmen von einer Abfolge externer Sondereinflüsse betroffen, die in unserer langen Firmengeschichte einmalig ist. Dies waren witterungsbedingte Verzögerungen beim Bau unserer neuen Fabrik in Fortaleza sowie politische Verwerfungen in Bolivien, von denen unsere Transportwege signifikant ...

